Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости политики

Украина должна быть готова дать отпор: Кравчук об эскалации на Донбассе

26 марта, 17:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На фронте оккупанты обстреляли украинских военных и нанесли серьезный урон ВСУ

Сегодня на Донбассе ВСУ понесли серьезные потери – погибли 4 бойца. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина должна быть готовой дать отпор России. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

Он ответил на вопрос, стоит ли ждать нападения России после сегодняшней эскалации в районе Шумов.

"Украина каждую минуту должна быть готова дать отпор. Мы должны знать, что Россия не остановится, пока ее не остановят разными путями – не только Украина, но и международное сообщество", – сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина продолжит выполнять договоренности по Донбассу, пока существуют минская площадка, "нормандский формат", но не в ущерб национальным интересам.

"Ожидать что-то от России и ее оккупационных администраций в ОРДЛО не стоит, потому что Россия была и остается в своей философии – уничтожить Украину, это для нее главная задача … Украины как государства существовать не должно – это позиция президента РФ Владимира Путина. Поэтому ждать, что они будут действовать гуманно – ну это преувеличение", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия скрытно перебросила на Донбасс кадровых военных.

Смотрите также видео, как ВСУ сравняли с землей позицию боевиков ответным огнем:

Видео: facebook.com/K2.54OMBr
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс леонид кравчук

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поставка вакцины CoviShield в Украину
Поставка вакцины CoviShield в Украину "на паузе"Власть
Украина не откажется от вакцины CoviShield из-за задержки поставок – Степанов
Украина не откажется от вакцины CoviShield из-за задержки поставок – СтепановВласть
Уклонился от налогов на 97 млн грн: нардепу Мялику вручили подозрение
Уклонился от налогов на 97 млн грн: нардепу Мялику вручили подозрениеВласть
В организации Медведчука прошли обыски: помогали оккупантам в Крыму
В организации Медведчука прошли обыски: помогали оккупантам в КрымуВласть
Санкции Украины против российских СМИ: Захарова закатила истерику
Санкции Украины против российских СМИ: Захарова закатила истерикуВласть
В Госдепе США назвали условие для разговора Байдена с Зеленским
В Госдепе США назвали условие для разговора Байдена с ЗеленскимВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять