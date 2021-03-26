Украина должна быть готова дать отпор: Кравчук об эскалации на Донбассе

Сегодня на Донбассе ВСУ понесли серьезные потери – погибли 4 бойца. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина должна быть готовой дать отпор России. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Он ответил на вопрос, стоит ли ждать нападения России после сегодняшней эскалации в районе Шумов.

"Украина каждую минуту должна быть готова дать отпор. Мы должны знать, что Россия не остановится, пока ее не остановят разными путями – не только Украина, но и международное сообщество", – сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина продолжит выполнять договоренности по Донбассу, пока существуют минская площадка, "нормандский формат", но не в ущерб национальным интересам.

"Ожидать что-то от России и ее оккупационных администраций в ОРДЛО не стоит, потому что Россия была и остается в своей философии – уничтожить Украину, это для нее главная задача … Украины как государства существовать не должно – это позиция президента РФ Владимира Путина. Поэтому ждать, что они будут действовать гуманно – ну это преувеличение", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия скрытно перебросила на Донбасс кадровых военных.

Смотрите также видео, как ВСУ сравняли с землей позицию боевиков ответным огнем:

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

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