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Смерть чотирьох військових на Донбасі: Зеленський переговорить із лідерами "нормандської четвірки"

26 березня, 20:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Внаслідок обстрілу на Донбасі загинули четверо військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський обіцяє переговорити з усіма лідерами "нормандської четвірки" для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

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Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ціна війни – життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів "нормандської четвірки" та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню", – написав президент.

За дорученням президента начальник Генерального штабу України вилетів на місце події для з’ясування всіх обставин справи.

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"Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки",йдеться на сторінці президента в Telegram.

До речі, після мінометного обстрілу під Шумами президент Володимир Зеленський і керівник ОПУ Андрій Єрмак почали консультації з керівниками країн "нормандської четвірки".

Також раніше ми писали, що українська делегація в Тристоронній контактній групі зібралася на екстрене внутрішнє нараду, а її глава Леонід Кравчук попередив, що Україна виконуватиме домовленості щодо Донбасу, але не на шкоду своїм національним інтересам.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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Донбас Володимир Зеленський Нормандська четвірка
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