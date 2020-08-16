"Слуги народа" припугнули Лукашенко судьбой Януковича

Президенту Беларуси следует помнить, к чему ведет помощь России против собственного народа

Прежде чем обращаться к России за военной помощью против собственного народа президенту Беларуси Александру Лукашенко следует вспомнить о судьбе его бывшего украинского коллеги Виктора Януковича, которому после этого пришлось бежать из страны.

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Об этом говорится в декларации о событиях в Беларуси, которую инициировали и приняли члены Верховной Рады Украины. Документ опубликован 16 августа на странице народного депутата Богдана Яременко ("Слуга народа") в Facebook.

В так называемой Белорусской декларации народные избранники поддержали "стремления народа Беларуси жить в свободном демократическом правовом государстве" и защищать свои права и свободы посредством мирного ненасильственного протеста.

Они выразили соболезнования семьям, близким и друзьям погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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Нардепы осудили насилие над демонстрантами со стороны силовиков режима "де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко".

"Также совершенно недопустимо нарушение прав и интересов граждан Украины на территории Республики Беларусь, которые, как и белорусы, подвергаются похищениям, безосновательным ограничениям свободы, пыткам и унижению достоинства со стороны представителей правоохранительных органов", – говорится в декларации.

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Кроме того, ее подписанты выразили солидарность с решением Евросоюза о непризнании результатов выборов и заверили белорусов в том, что в борьбе за свои права они могут рассчитывать на полную симпатию, понимание и поддержку Украины.

"Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии", – говорится в документе.

На этом фоне украинскую власть призвали определиться с позицией относительно событий вокруг президентских выборов в Беларуси, а президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили:

согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну;

поручить Нацполиции и СБУ начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Беларуси, которая занималась пособничеством терроризму и покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины;

приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Беларусью.

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Документ подписали нардепы Лиза Богуцкая, Татьяна Цыба, Богдан Яременко, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Виктория Подгорная, Иван Юнаков, Виталий Безгин, Лада Булах, Лиза Ясько.

Напомним, что в Беларуси уже восьмой день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов – ЦИК после первого же раунда объявила победителем Лукашенко, заявив, что за него проголосовали больше 80% избирателей. Все остальные кандидаты оспорили эти результаты, а жители страны вышли на митинги. Многих протестующих задержал и избил ОМОН. Среди них были и украинцы:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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