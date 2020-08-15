Белорусский президент сослался на договор с Кремлем о военной помощи

Президент Беларуси Александер Лукашенко утверждает, что Россия при первом же запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз. Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

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"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что Россия пообещала обеспечить помощь Беларуси при первой же просьбе.

"И мы с ним (Владимиром Путиным. – Ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", – сказал белорусский президент.

Напомним, в Кремле рассказали, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко касался ситуации в Беларуси, а также выдачи России наемников ЧВК Вагнера.

В тренде Лукашенко после разговора с Путиным: Россия при первом запросе поможет Беларуси

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Ранее Лукашенко резко отреагировал на предложение зарубежных стран стать посредниками для примирения власти с общественностью и заявил, что этим странам следует в первую очередь навести порядок у себя.

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