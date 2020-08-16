Сознательная провокация: у Зеленского резко ответили на обвинения Лукашенко

Озвученные президентом Беларуси Александром Лукашенко обвинения, что Украины якобы "приказывает" провести в его стране новые выборы, являются сознательной провокацией.

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Так охарактеризовали сказанное главой соседнего государства в Офисе президента Украины.

"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательная провокационная поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутренней недоверия?" – говорится в опубликованном 16 августа заявлении.

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В ОПУ напомнили, что Украина уважает "географические и политические границы каждой нации", а также никогда не вмешивается в избирательные процессы и не влияет на результаты тех или иных кандидатов.

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Кроме того, Лукашенко посоветовали не пытаться "заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан", ссылаясь на третьи страны.

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"Если доверия нет, – а мир видит, что доверия и близко нет – то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", – говорится в заявлении.

Беларуси также припомнили и освобождение 32 наемников российской ЧВК "Вагнера", 28 из которых Украина требовала выдать ей для справедливого суда за участие в боевых действиях на Донбассе. Однако их выдали России.

"Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеривцив", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит", – добавили в офисе президента Владимира Зеленского.

Также на Банковой дали Лукашенко совет: уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье, свободу и политическую зрелость. Потому что от этого зависит будущее Беларуси и многих людей, включая политиков.

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Напомним, что в Беларуси уже восьмой день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов – ЦИК после первого же раунда объявила победителем Лукашенко, заявив, что за него проголосовали больше 80% избирателей. Все остальные кандидаты оспорили эти результаты, а жители страны вышли на митинги. Многих протестующих задержал и избил ОМОН. Среди них были и украинцы:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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