"Слуга народа" обсудит отставку Степанова в понедельник

Замглавы фракции Корниенко отказался прогнозировать, наберется ли 226 голосов за отставку главы Минздрава, отметив, что это покажет запланированное заседание

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Фракция "Слуга народа" намерена обсудить возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова на своем заседании в понедельник, 17 мая.

Реклама

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в эфире канала "Украина 24".

"У нас будет заседание фракции в понедельник, и мы там все обсудим. Не секрет, что у нас есть часть людей, которые горячо "за" увольнение, часть, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против". Поэтому надо договориться", – сказал он.

В то же время Корниенко отказался прогнозировать, наберется ли 226 голосов за отставку Степанова, отметив, что заседание в понедельник покажет.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве нет неприкасаемых, но реально под вопросом сейчас только один чиновник – министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

Отметим, Степанова многие обвиняют в провале вакцинации от коронавируса в Украине. К примеру, в выходные дни процесс вакцинации практически останавливается. Так, если 6 мая прививки получили более 37 тыс. граждан, то 9 мая – только 1004 человека. Всего в Украине вакцинировано 863 645 человек. Вторую дозу из них получили 446 человек.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса