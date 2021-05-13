"Слуга народу" обговорить відставку Степанова у понеділок

Фракція "Слуга народу" має намір обговорити можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова на своєму засіданні в понеділок, 17 травня.
Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі каналу "Україна 24".
"У нас буде засідання фракції в понеділок, і ми там усе обговоримо. Не секрет, що у нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина, що не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти". Тому треба домовитися", – сказав він.
Водночас Корнієнко відмовився прогнозувати, чи набереться 226 голосів за відставку Степанова, зазначивши, що засідання в понеділок покаже.
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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді немає недоторканних, але реально під питанням зараз тільки один чиновник – міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зазначимо, Степанова багато хто звинувачує у провалі вакцинації від коронавірусу в Україні. Наприклад, у вихідні дні процес вакцинації практично зупиняється. Так, якщо 6 травня щеплення отримали понад 37 тис. громадян, то 9 травня – лише 1004 особи. Загалом в Україні вакциновано 863 645 людей. Другу дозу з них отримали 446 осіб.
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