"Слуга народу" обговорить відставку Степанова у понеділок

Заступник голови фракції Корнієнко відмовився прогнозувати, чи набереться 226 голосів за відставку голови МОЗ, зазначивши, що це покаже заплановане засідання

Фракція "Слуга народу" має намір обговорити можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова на своєму засіданні в понеділок, 17 травня.

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Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі каналу "Україна 24".

"У нас буде засідання фракції в понеділок, і ми там усе обговоримо. Не секрет, що у нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина, що не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти". Тому треба домовитися", – сказав він.

Водночас Корнієнко відмовився прогнозувати, чи набереться 226 голосів за відставку Степанова, зазначивши, що засідання в понеділок покаже.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді немає недоторканних, але реально під питанням зараз тільки один чиновник – міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Зазначимо, Степанова багато хто звинувачує у провалі вакцинації від коронавірусу в Україні. Наприклад, у вихідні дні процес вакцинації практично зупиняється. Так, якщо 6 травня щеплення отримали понад 37 тис. громадян, то 9 травня – лише 1004 особи. Загалом в Україні вакциновано 863 645 людей. Другу дозу з них отримали 446 осіб.

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