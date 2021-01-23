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Заказное убийство в рядах СБУ: подозреваемого в организации арестовали без права на залог

23 января, 22:09

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Предполагается, что полковник "Альфы" нашел исполнителя и предложил ему за убийство 50 тыс. долл

Сотрудника Антитеррористического центра СБУ, которого подозревают в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности, арестовали по решению Шевченковского районного суда Киева.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Только что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения задержанному работнику Антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в совершении подготовки к убийству руководителя одного из подразделений СБУ", – заявили в пресс-службе.

Суд назначил подозреваемому содержание под стражей 60 суток без возможности внести залог.

Сегодня начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич и и.о. начальника отдела Офиса Генерального прокурора Андрей Лысокобылка на брифинге рассказали о деталях спецоперации.

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В частности, следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек, которые разработали план преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долл.

"Вчера Служба безопасности задержала одного из организаторов во время передачи части средств. Это была оплата за услуги по подготовке преступления", – сообщил Булич.

Вероятнее всего, речь идет о полковнике спецподразделения СБУ "Альфа" Андрее Расюке. Ранее его задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По предварительной информации, заказчиком выступил бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный.

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СБУ убийство Андрей Расюк Андрей Наумов
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