Заказное убийство в рядах СБУ: подозреваемого в организации арестовали без права на залог

Сотрудника Антитеррористического центра СБУ, которого подозревают в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности, арестовали по решению Шевченковского районного суда Киева.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Только что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения задержанному работнику Антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в совершении подготовки к убийству руководителя одного из подразделений СБУ", – заявили в пресс-службе.
Суд назначил подозреваемому содержание под стражей 60 суток без возможности внести залог.
Сегодня начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич и и.о. начальника отдела Офиса Генерального прокурора Андрей Лысокобылка на брифинге рассказали о деталях спецоперации.
В частности, следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек, которые разработали план преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долл.
"Вчера Служба безопасности задержала одного из организаторов во время передачи части средств. Это была оплата за услуги по подготовке преступления", – сообщил Булич.
Вероятнее всего, речь идет о полковнике спецподразделения СБУ "Альфа" Андрее Расюке. Ранее его задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
По предварительной информации, заказчиком выступил бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный.
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