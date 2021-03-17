Скандальный Арестович: мат, обвинения в сексизме и российские фейки

4 года назад военный эксперт "гарантировал" политические убийства в Киеве с периодичностью раз в месяц

Военный эксперт, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, прямо по Гоголю – историческая личность. Он постоянно попадает в какие-нибудь истории. Самая свежая приключилась 16 марта, когда политик ответил матом на просьбу своего подписчика в Фейсбуке писать посты на украинском языке. В каких еще скандальных историях был замешан Арестович, читайте в материале "Сегодня".

Вляпался в сексисткий скандал

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В феврале этого года Арестович прямо в прямом эфире вступил в перепалку с народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко. В результате она обвинила его в сексизме и покинула студию.

Случилось это после того, как Арестович, в свою очередь, обвинил "ЕС" в том, что политсила искажает информацию о положении дел на фронте и заявил, что "ЕС" открыто работает против информационной безопасности государства. Напоследок военный эксперт упрекнул, что на телеканале "Прямой", который связывают с руководителем политсилы Петром Порошенко, обсуждают внешний вид президента Украины Владимира Зеленского — мол, на нем не так каска или бронежилет сидит.

"Да вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУшной такой. И вы нам о стандартах политики говорите?" – сказал Арестович.

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В ответ Геращенко назвала происходящее хамством и худшим проявлением сексизма в прямом эфире на всю страну.

"Я не могу находиться в эфире, где идет сексизм, и это не пресекает ни ведущий, ни присутствующие здесь", – заявила Геращенко перед тем, как хлопнуть дверью студии.

При этом даже ведущий согласился с нардепом, что из уст Арестовича прозвучал сексизм, и призвал его извиниться.

Возмутил депутатов высказываниями о президенте

В октябре 2020 года стало известно, что Алексея Арестовича хотят заслушать на заседании фракции "Слуга народа", чтобы он объяснил, почему позволяет себе резко критиковать власть в Украине. Высказываниями эксперта возмутился нардеп от "СН" Александр Качура.

"Арестович неоднократно негативно высказывался в сторону политики и программных задач партии, в отношении президента Украины. Нам бы хотелось понимать, какая на сегодняшний день его позиция. Члены фракции возмущены", – заявил Качура и добавил, что такое заседание фракции хотят провести в ближайшее время.

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Чем закончился вызов Арестовича на депутатский "ковер" и состоялся ли обещанный разбор полетов вообще, история умалчивает.

Но вообще Арестович любит делать громкие заявления. Как, например, в ноябре 2020 года, когда он заявил в эфире телеканала "Украина 24", что на заседании Трехсторонней контактной группы Россия фактически признала себя стороной конфликта, поддержав план действий по Донбассу, предложенный боевиками. В ответ на это смелое заявление экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, в свою очередь, что Арестович выдает желаемое за действительное.

"Правильно сказал господин Арестович – это ему так кажется. Казаться может что угодно", – отметил Грищенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Перепутал" российский фейк с официальной информацией

В декабре 2020 года в Telegram-канале украинской делегации было опубликовано сообщение о том, что боевики передали тело украинского военногонашей стороне. В сообщении утверждалось, что боец самовольно и без оружия перешел на строну оккупантов, а после умер от алкогольной или наркотической интоксикации.

После того, как на следующий день пост обновили, там уже было написано, что военный попал к боевикам при неустановленных обстоятельствах, а причины его смерти выяснит следствие. Вечером 17 декабря СМИ опубликовали результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой военный скончался от удушья, а на его теле были обнаружены многочисленные синяки и ссадины. То есть террористы бессудно казнили украинского солдата, а перед смертью пытали.

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Распространителем российского фейка оказался опять же наш сегодняшний герой Алексей Арестович, которому пришлось извиниться, само собой. Якобы инцидент произошел из-за технической ошибки, ответственность за которую несет лично господин военный эксперт, говорится в сообщении, опубликованом на Facebook-странице делегации.

"Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ, и фактически обнародовал версию оккупантов", — написал Арестович.

Отдельная история — это прогнозы военного эксперта, которые имеют тенденцию сбываться с точностью до наоборот. Один из самых показательных прогнозов Арестович сделал после убийства в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова в марте 2017 года. Тогда Арестович "гарантировал", что в Украине будут новые политические убийства. И даже указал частоту таких преступлений – раз в месяц.

"Каждый день не будет – это сложно. Но раз в месяц, наверное, будет. Это очень затратные мероприятия – каждый день кого-то ликвидировать. Речь идет о десятках тысяч долларов. И очень рискованные. Но дело даже не в деньгах, а в работе. Это непросто, это сложное действие. Я вам гарантирую, что убийства еще будут, потому что это очень важный инструмент", – сказал Арестович.

Как мы все могли заметить, с тех пор в столице убивали аккуратно по одному российскому депутату раз в месяц, как по календарю.

Напомним, что после того, как Арестович выругался матом на просьбу писать на украинском языке, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил в поддержку спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Я в своем Facebook тоже могу матюкаться", – признался глава фракции.

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