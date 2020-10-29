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Арестовича хотят вызвать в Раду: что возмутило "слуг народа"

29 октября, 13:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новому представителю ТКГ припомнили его резкие высказывания в адрес Зеленского

Новоиспеченного спикера Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича хотят заслушать на заседании фракции "Слуга народа", чтобы он объяснил свою позицию в отношении политики нынешней власти в Украине.

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Об этом заявил нардеп от этой политической силы Александр Качура, передает УНН.

На заседание фракции также хотят позвать и представителей Офиса президента, а все из-за прошлых резких высказываний Арестовича о действующей власти.

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"Потому что Арестович неоднократно негативно высказывался в сторону политики и программных задач партии, в отношении президента Украины. Нам бы хотелось понимать, какая на сегодняшний день его позиция. Члены фракции возмущены в данном случае. Потому что, на наш взгляд, это не та кандидатура, которая могла бы быть компромиссным спикером и участником ТКГ от Украины. Арестович – он, по мнению многих депутатов, имеет негативную репутацию. Он много высказывался негативно в отношении президента Украины, поэтому не знаю, как он может представлять Украину", – сказал Качура и добавил, что такое заседание фракции хотят провести в ближайшее время.

А тем временем сам Арестович в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, что будет делать в группе по урегулированию на Донбассе. По его словам, он согласился на эту должность, так как убедился, что "национальные интересы защищены надежно".

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ТКГ Алексей Арестович слуга народа Александр Качура
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