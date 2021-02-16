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"Уровень женской общаги". Геращенко ушла с прямого эфира из-за сексизма от Арестовича (видео)

16 февраля, 10:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Советник Ермака обвинил оппозиционеров в подыгрывании России на телевидении

Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в прямом эфире вступил в перепалку с народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко. Она обвинила его в сексизме и неожиданно покинула студию.

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Арестович обвинил "ЕС" во лжи относительно ситуации на фронте и заявил, что эта политическая сила открыто работает против информационной безопасности государства.

"Это официальное заявление. Я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете согласно российским нарративам, и, если провести контент-анализ, то он совпадает на 70% с теми нарративами, которые проводит РФ. Следующий канал, который нужно закрывать, – это ваш (речь о телеканале "Прямой". – Ред.)", – сказал он.

Советник Ермака отметил, что на этом телеканале обсуждают внешний вид президента, что на нем не так каска или бронежилет сидит.

"Да вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУшной такой. И вы нам про стандарты политики говорите?" – сказал Арестович.

В свою очередь Геращенко призвалат вице-премьера по вопросам евроинтеграции отреагировать на слова о "женской общаге", назвав это хамством и сексизмом, и худшим проявлением сексизма в прямом эфире на всю страну.

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При этом даже ведущий согласился с нардепом, что из уст Арестовича прозвучал сексизм и призвал его извиниться.

Позже глава партии "Голос" Кира Рудык раскритиковала Арестовича за "женскую общагу", на что он ответил, что речь конкретно о "Европейской солидарности".

После этих слов Геращенко заявила, что уходит из студии: "Я не могу находиться в эфире, где идет сексизм, и это не пресекает ни ведущий, ни присутствующие здесь".

Как сообщали новости "Сегодня", в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается ввести наказание за сексизм. Это касается публичной и частной сферы и даже интернета.

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скандал Ирина Геращенко сексизм Алексей Арестович Европейская солидарность

Источник: Сегодня

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