Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)

Андрея Аксенова не пустили к парламентской трибуне. Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде случился скандал – депутаты заблокировали парламентскую трибуну, не дав возможности Андрею Аксенову принять присягу народного депутата после победы на довыборах. А все из-за возможного наличия российского гражданства.

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Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Бывший мэр Доброполья (Донецкая область) избран в парламент от округа № 50.

Представители оппозиции заблокировали трибуну, после чего первому заместителю главы ВР Руслану Стефанчуку пришлось переговорить с руководителями депутатских фракций и групп. Он отметил, что накануне уточнил в аппарате парламента, нет ли каких-либо юридических оснований, препятствующих присяге Аксенова. В результате он позволил нардепу Аксенову принять присягу, но пришлось это делать с места и под крики "Ганьба!".

Депутаты блокируют трибуну. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В свою очередь заместитель председателя Рады Елена Кондратюк обратилась к СБУ с просьбой предоставить официальное разъяснение по поводу возможного наличия у Аксенова гражданства России.

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Что не так с Аксеновым?

Согласно информации журналиста Дениса Казанского, в 2014 году Аксенов организовал т. н. "референдум ДНР" в родном Новодонецком, говорится в материале Свободного радио. Также он в начале войны уехал в оккупированный Россией Крым, а вернулся оттуда уже гражданином РФ. Это подтверждал народный депутат Дмитрий Лубинец, который опубликовал дополнение к паспорту со всеми данными на Аксенова.

А в одном из архивных интервью, которое ранее опубликовало "Радио Свобода", Аксенов еще в должности поселкового головы Новодонецкого заявлял, что прислушивается к народу, даже если люди хотят в Россию.

"Как мэр, на украинском языке это называется "голова", есть люди, которые избрали главу. Я обязан выражать надежду граждан, которые здесь живут. Они захотят в России остаться, и я обязан сказать, что "да, надо остаться в России". Захотят они присоединиться к Гондурасу, и я скажу: "Да, вы можете в Гондурас присоединиться", – говорил Аксенов.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. "Сегодня" разбирались, кто займет их места в Кабмине.

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