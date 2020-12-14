Скандал с "Зеленским на памятнике". ВСУ объяснили ситуацию

Военные открыли памятник, но он сразу оказался в эпицентре скандала

Командование Сухопутных войск ВСУ ответило на критику общественности относительно установленного на днях памятника, на котором изображены солдаты. В соцсетях люди писали, что изображенные воины больше напоминали президента Владимира Зеленского и двух генералов.

С чего все началось

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По случаю Дня Сухопутных войск в Киеве открыли памятный знак в честь украинских бойцов, воюющих на Донбассе. На нем изображены солдаты из трех родов войск – танкист, летчик и пехотинец.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Командование Сухопутных войск опубликовало фото памятника на своей странице в Facebook, что вызвало бурю негодования и насмешек: якобы танкист сильно напоминает президента Владимира Зеленского, а двое других солдат – командующего Объединенными силами Сергея Наева и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Как отреагировали военные

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В командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали корреспонденту "Сегодня", что к памятному знаку точно не имеют отношения президент и генералы.

"Официальная реакция со стороны командования на такую критику, конечно, будет. Что касается людей, которые изображены на памятном знаке… Они не имеют никакого отношения к тем, чьи имена называют критики. То есть информация "притянута за уши", – сообщил нам руководитель пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Анатолий Прошин.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря Зеленский посетил военных на передовой. Президент лично поздравил бойцов на Донбассе с Днем Вооруженных сил Украины и пожал им руки.

Также президент пообещал, что никогда не будет экономить на армии, и заявил об увеличении расходов на оборону.

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