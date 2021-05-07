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Шмыгаль впервые прокомментировал смену руководства "Нафтогаза"

7 мая, 15:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава правительства обсудил увольнение Коболева даже с госсекретарем США Блинкеном

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уволило Андрей Коболева с поста главы НАК "Нафтогаз Украины" с соблюдением всех законных процедур.

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Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

Ранее в компании обвиняли Кабмин в том, что якобы была нарушена процедура, и решение правительства является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями.

"Хочу сказать, что полностью согласно закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в "Нафтогазе". Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, украинское правительство приняло решение согласно украинскому законодательству", – сказал Шмыгаль.

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Премьер отметил, что обсуждал ситуацию с "Нафтогазом" на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 6 мая.

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"В разговоре с господином Блинкеном мы касались вопросов в целом проведения реформ в Украине, целого ряда реформ. Корпоративная – среди них. Это важный момент развития нашего государства", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", Коболев был уволен с поста главы правления "Нафтогаза" 28 апреля из-за убытков компании. В свою очередь наблюдательный совет "Нафтогаза" обратился с письмом к Шмыгалю, в котором подробно разъяснил ситуацию в компании и свое отношение к решению Кабмина.

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