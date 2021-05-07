Шмигаль вперше прокоментував зміну керівництва "Нафтогазу"

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд звільнив Андрія Коболєва з поста глави НАК "Нафтогаз України" з дотриманням всіх законних процедур.

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Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНІАН.

Раніше в компанії звинувачували Кабмін в тому, що нібито була порушена процедура, і рішення уряду є наругою над основними принципами корпоративного управління державними підприємствами.

"Хочу сказати, що повністю відповідно до закону і у відповідності з усіма законними процедурами відбулася ротація у "Нафтогазі". Всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду. Звичайно, український уряд ухвалив рішення згідно з українським законодавством", – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що обговорював ситуацію з "Нафтогазом" на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 6 травня.

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"У розмові з паном Блінкеном ми торкалися питань в цілому проведення реформ в Україні, цілого ряду реформ. Корпоративна – серед них. Це важливий момент розвитку нашої держави", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Коболєв було звільнено з поста глави правління "Нафтогазу" 28 квітня через збитки компанії. Свєю чергою наглядова рада "Нафтогазу" звернулася з листом до Шмигаля, в якому детально роз'яснила ситуацію в компанії і своє ставлення до рішення Кабміну.