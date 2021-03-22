Шмыгаль назвал сроки, когда Украина может вступить в ЕС

Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за европейское будущее

Украина рассчитывает вступить в Европейский Союз в течении 5-10 лет. Также премьер-министр Денис Шмыгаль назвал две причины, которые мешают евроинтеграции нашей страны.

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Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, текст которого опубликован на сайте Кабмина.

По его словам, решающим моментом во вступлении Украины в ЕС является проведение реформ: борьба с коррупцией, правосудие по европейским стандартам, общее авиационное пространство, интеграция энергетической системы Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E.

"Мы приближаемся к Европе шаг за шагом. Украина готова стать членом ЕС – мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею", – сказал Шмыгаль.

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Глава правительства напомнил, что Украина уже тесно сотрудничает с НАТО, а также объяснил, что мешает вступлению в ЕС.

"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО… Я в этом не вижу каких-то принципиальных преград. Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартам, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", – добавил премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский и литовский лидер Гитанас Науседа подписали важную декларацию, согласно которой Литва поддержит намерение Украины вступить в ЕС.

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