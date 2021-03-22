Шмигаль назвав терміни, коли Україна може вступити в ЄС

Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за європейське майбутнє

Україна розраховує вступити в Європейський Союзпротягом 5-10 років. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав дві причини, що заважають євроінтеграції нашої країни.

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Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, текст якого опублікований на сайті Кабміну.

За його словами, вирішальним моментом у вступі України в ЄС є проведення реформ: боротьба з корупцією, правосуддя за європейськими стандартами, спільний авіаційний простір, інтеграція енергетичної системи України в загальноєвропейську енергосистему ENTSO-E.

"Ми наближаємося до Європи крок за кроком. Україна готова стати членом ЄС – ми цього прагнемо якнайшвидше. Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею", – сказав Шмигаль.

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Глава уряду нагадав, що Україна вже тісно співпрацює з НАТО, а також пояснив, що заважає вступу в ЄС.

"Нашим бажанням є у проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн. Те саме стосується й НАТО... Я в цьому не бачу якихось принципових перепон. Є дві причини, чому ми досі не в ЄС. Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки діджиталізації. По-друге, в ЄС також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС", – додав прем'єр.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями президент Володимир Зеленський і литовський лідер Гітанас Науседа підписали важливу декларацію, згідно з якою Литва підтримає намір України вступити в ЄС.

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