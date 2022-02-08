Политика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇫🇷 Макрон в Киеве 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости политики

Позорный прием от Путина! Макрона заставили идти пешком и кормили мочеными яблоками

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 12:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президенты также пообедали ухой из пяти видов рыб и олениной с ежевикой
Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и президент Российской Федерации Владимир Путин (справа).
Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и президент Российской Федерации Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Макрон пешком шел через всю "взлетку"

Политический эксперт Андрей Шкиль из Парижа в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале Украина 24 заявил, что на президента Франции начали давить сразу после прилета в Москву.

Реклама

"Французская пресса отреагировала на другую деталь – это то, что российская сторона не позволила подъехать автомобильному кортежу, который должен был везти президента Франции от самолета к месту его пребывания.

Т.е. президент Франции должен был пешком идти вплоть до места, где стоял автомобиль – через все летнее поле, аэродром. Здесь давление на Макрона было сразу во время приезда".

Фото – kremlin.ru.
Фото – kremlin.ru.

В свою очередь посол Украины во Франции Олег Шамшур отметил, что ситуация в аэропорту – это безусловно психологическое давление:

"В том, что Макрона заставили идти по аэропорту, – это безусловно психологическое давление, а также обычное, с одной стороны, российское хамство, с другой стороны – известно, что Путин всегда перед переговорами пытается психологически давить на партнера, ставить его с самого начала в неловкое положение".

Макрона кормили мочеными яблоками

Также отмечается, что президенты России и Франции пообедали ухой из пяти видов рыб и олениной с ежевикой. В качестве десерта подавался "грушевый тарт с ванильным мороженым".

Реклама

Фото – Вероника Романенкова/ТАСС.
Фото – Вероника Романенкова/ТАСС.

Угроза вторжения РФ

Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной.

При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

Реклама

В CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля провели переговоры в Москве, на которых обсудили ситуацию в Украине и европейскую безопасность. СМИ обратили внимание, что на переговорах лидеры двух стран держались друг от друга на максимальном расстоянии – сидели на разных концах очень длинного стола.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Прямая трансляция ukraine24
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять