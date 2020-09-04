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Российский дипломат "нашел" в Беларуси украинских националистов

4 сентября, 19:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Зампостпреда РФ в ООН уверяет, что Запад и Украина вмешиваются в дела Беларуси для смены власти

Российских дипломатов продолжает волновать тема украинских националистов, якобы организующих массовые протесты в Беларуси. После слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, который обвинил Украину в засылке сотен экстремистов в соседнюю республику, похожим заявлением отметился и заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

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По видеосвязи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" он заявил, что некая агрессивная протестная активность в Беларуси во многом якобы провоцируется националистическими группировками из Украины, сообщает ТАСС.

По его словам, СБ ООН должен обсуждать не внутреннюю ситуацию в Беларуси, а некое иностранное вмешательство в ее дела с целью смены власти.

"Есть только одна тема, которую мы действительно можем обсудить сегодня, раз уж мы собрались здесь, и это откровенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Беларуси, в первую очередь ее западных и южных соседей, с четкой целью смены режима", – сказал он.

"Мы призываем всех прекратить любое вмешательство во внутренние дела Беларуси, – заявил дипломат, умолчав о деструктивной роли, которую сама Россия играет в Беларуси. Однако он резонно заметил: – Только сами белорусы могут решить свои проблемы через мирный и конструктивный диалог".

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Российский дипломат "нашел" в Беларуси украинских националистов
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При этом Полянский заявил, что агрессивная протестная активность в Беларуси во многом якобы провоцируется националистическими группировками из Украины.

"Поскольку украинская делегация также принимает участие в сегодняшней встрече, я не могу не указать на тот факт, что агрессивная протестная активность в Беларуси во многом координируется из соседней Украины, и в это вовлечен ряд местных националистических и неонацистских группировок", – сказал дипломат.

Напомним, министр обороны РБ Виктор Хренин на заседании министров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Москве обвинил Украину в "попытке переворота в Беларуси".

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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