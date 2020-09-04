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Минск уже огульно обвинил Украину в попытке переворота в Беларуси

4 сентября, 15:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Министр обороны уверяет, что пресечена попытка неконституционной смены власти

После того, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко реагировать на недружественные действия Беларуси, официальный Минск сделали очередное огульное заявление в адрес Киева.

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Министр обороны РБ Виктор Хренин в пятницу, 4 сентября, на совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности в Москве заявил, что некие деструктивные силы при поддержке ряда стран Запада якобы пытались устроить переворот в Беларуси, но получили отпор благодаря слаженным действиям госорганов, сообщает ТАСС.

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", – заявил Хренин, даже не потрудившись привести какие-то доводы своим словам.

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Напомним, днем ранее, 3 сентября, президент РБ Александр Лукашенко обвинил Киев в организации протестов.

Также сообщалось, что Лукашенко неоднократно приплетал Украину к протестам в Беларуси.

Видео: Пул №3/Telegram
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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