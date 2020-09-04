Минск уже огульно обвинил Украину в попытке переворота в Беларуси

После того, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко реагировать на недружественные действия Беларуси, официальный Минск сделали очередное огульное заявление в адрес Киева.

Реклама

Министр обороны РБ Виктор Хренин в пятницу, 4 сентября, на совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности в Москве заявил, что некие деструктивные силы при поддержке ряда стран Запада якобы пытались устроить переворот в Беларуси, но получили отпор благодаря слаженным действиям госорганов, сообщает ТАСС.

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", – заявил Хренин, даже не потрудившись привести какие-то доводы своим словам.

Напомним, днем ранее, 3 сентября, президент РБ Александр Лукашенко обвинил Киев в организации протестов.

Также сообщалось, что Лукашенко неоднократно приплетал Украину к протестам в Беларуси.

Видео: Пул №3/Telegram

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама