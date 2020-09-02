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Лавров нашел в Беларуси "визитку Яроша": винит Украину в засылке сотен экстремистов

2 сентября, 16:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава МИД РФ уверяет, что украинские националисты провоцируют радикальные действия в Минске

Спустя больше месяца после скандального задержания в Беларуси десятков наемников российской ЧВК Вагнера министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался "перевести стрелки" на Украину, обвинив Киев в якобы засылке в РБ сотен натренированных экстремистов.

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Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.

По его словам, есть силы, "которые очень заинтересованы, чтобы мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль".

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", и С14, "Национальный корпус", "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и в других городах Беларуси, финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице", – цинично заявил российский министр.

Он также заявил о неких лагерях подготовки экстремистов в Волынской и Днепропетровской областях.

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"По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", – сказал Лавров, проигнорировав тот факт, что именно о200 российских наемниках, проникших в Беларусь для дестабилизации обстановки, заявлял секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

Также напомним, что в России стало плохой традицией устраивать расправу над несогласными, приписывая им мифические связи с украинскими националистами и находя у них пресловутые "визитки Яроша", как, например, в деле "Нового величия".

В чем обвиняли участников дела "Нового величия" и что говорили об этом их родственники, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь националисты тризуб экстремисты визитка яроша Сергей Лавров Макей Правый сектор

Источник: Сегодня

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