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"Россия почти не отвела войска от Украины": разговор Зеленского и Трюдо

9 июня 2021 10:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства подтвердил приглашение премьеру Канады в Киев и предупредил об угрозе со стороны России

После апрельского разговора президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня снова созвонились. Они обсудили будущий саммит НАТО, давление на Россию и "Северный поток – 2".

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Украина и НАТО

Собеседники обсудили практическое взаимодействие для поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Зеленский и Трюдо скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

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Войска России у границ Украины

Президент рассказал Трюдо о ситуации на Донбассе и о том, что происходит у наших границ. По его словам, Россия отвела лишь часть войск и тяжелого вооружения от Украины.

"Россия почти не проводила отвода. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч пошли назад", – сказал Зеленский и добавил, что необходимо сохранять давление на Россию, чтобы принудить ее к миру.

В свою очередь Джастин Трюдо подтвердил поддержку со стороны Канады и солидарность в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул глава правительства Канады.

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"Северный поток – 2", крушение самолета МАУ в Иране и приглашение в Киев

Зеленский считает российский газопровод политическим оружием России и предупредил Трюдо об угрозе для Запада.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока – 2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", – отметил президент.

Собеседники отдельно обсудили усиление координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбитом Ираном самолете рейса PS752 и привлечении виновных к ответственности.

Зеленский подтвердил приглашение Джастину Трюдо посетить Украину для участия в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях к 30-й годовщине независимости Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в июле. Президент Украины в интервью американскому изданию упрекнул ЕС и США в том, что они слабо давят на Россию. Мы разбирались, почему риторика Зеленского в отношении Запада стала жестче.

Смотрите также в нашем сюжете, как Джастин Трюдо назвал террористическим актом наезд на семью мусульман:

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