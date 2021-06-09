"Росія майже не відвела війська від України": розмова Зеленського і Трюдо

Глава держави підтвердив запрошення прем'єру Канади до Києва і попередив про загрозу з боку Росії

Після квітневої розмови президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні знову здзвонилися. Вони обговорили майбутній саміт НАТО, тиск на Росію і "Північний потік – 2".

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Україна і НАТО

Співрозмовники обговорили практичну взаємодію задля підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО.

Зеленський і Трюдо скоординували позиції з головних питань порядку денного перед проведенням самітів "Групи семи" і НАТО, які відбудуться найближчим часом.

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Війська Росії біля кордонів України

Президент розповів Трюдо про ситуацію на Донбасі і про те, що відбувається біля наших кордонів. За його словами, Росія відвела лише частину військ і важкого озброєння від України.

"Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад", – сказав Зеленський і додав, що необхідно зберігати тиск на Росію, щоб примусити її до миру.

Зі свого боку Джастін Трюдо підтвердив підтримку з боку Канади і солідарність у протидії тривалій агресії РФ.

"Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну", – підкреслив глава уряду Канади.

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"Північний потік – 2", катастрофа літака МАУ в Ірані та запрошення до Києва

Зеленський вважає російський газопровід політичною зброєю Росії і попередив Трюдо про загрозу для Заходу.

"Ми вважаємо, що добудова "Північного потоку – 2" зміцнить Росію як гравця на світовій мапі", – зазначив президент.

Співрозмовники окремо обговорили посилення координації зусиль між Україною і Канадою у справі про збитий Іраном літак рейсу PS752 і притягнення винних до відповідальності.

Зеленський підтвердив запрошення Джастіну Трюдо відвідати Україну для участі в установчому саміті Кримської платформи у Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 7 червня відбулася телефонна розмова президентів США і України. Джо Байден запросив Зеленського у Вашингтон у липні. Президент України в інтерв'ю американському виданню дорікнув ЄС і США в тому, що вони слабо тиснуть на Росію. Ми розбиралися, чому риторика Зеленського стосовно Заходу стала жорсткішою.

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