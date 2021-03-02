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"Россия – сторона конфликта": президент Евросовета сделал заявление по Донбассу

2 марта, 16:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Евросоюзе сделали жирный намек, что именно Россия саботирует Минские соглашения

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что санкции Евросоюза будут продолжены и четко назвал Россию стороной конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

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Он отметил, что Россия не поддержала те позитивные шаги по выполнению Минских соглашений, которые предприняла Украина.

"Поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", – заявил Мишель.

Президент Евросовета подчеркнул, что Россия должна обеспечить полный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей неподконтрольной Украине территории, а пандемия коронавируса не должна использоваться прикрытием для этого.

"Мы также призываем Россию вернуться в Совместный центр контроля и координации (СЦКК)", – сказал Мишель.

Как сообщали новости "Сегодня", до этого Зеленский обратился к Мишелю с просьбой надавить на Россию из-за обострения ситуации на фронте, из-за чего украинская армия продолжает нести потери.

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Россия Донбасс санкции Шарль Мишель

Источник: Сегодня

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