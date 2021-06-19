Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости политики

Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе" – Кулеба

19 июня 2021 1:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам министра, это станет самым масштабным событием за последние 30 лет

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба / Фото: МИД Украины

Россия противодействует украинской инициативе под названием "Крымская платформа", однако, Москве не удастся помешать.

Реклама

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

"Россия противодействует "Крымской платформе", каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, Россия нас не остановит", – сказал Кулеба.

По его словам, некоторые страны подтвердили, что примут участие в саммите Крымской платформы – это станет "самым масштабным событием за последние 30 лет".

"Некоторые страны уже подтвердили участие, будем обсуждать детали их участия. Некоторые еще не определились, соответственно, буду заниматься агитацией в пользу их участия в Крымской платформе", - сказал министр

Не пропусти!
Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020
Сборная Англии против Шотландии
Реклама

Как мы уже писали, Зеленский раскрыл планы, как Украина будет отмечать День Независимости. По его словам, в этот период пройдет саммит "Крымской платформы".

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что угрозы Москвы будущим участникам Крымской платформы являются "политическим буллингом". У России на полуострове единственный статус – государство-оккупант.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
Зеленский повышает зарплату медикам: сколько будут получать врачи
Зеленский повышает зарплату медикам: сколько будут получать врачиВласть
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснение
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснениеЕвросоюз
После встречи Путина с Байденом Россия повторит судьбу СССР – Яценюк
После встречи Путина с Байденом Россия повторит судьбу СССР – ЯценюкВласть
Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем Украины
Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем УкраиныВласть
Илларионов: На встрече с Путиным Байден совершил немыслимое – ему грозит импичмент
Илларионов: На встрече с Путиным Байден совершил немыслимое – ему грозит импичментВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять