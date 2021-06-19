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Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі" – Кулеба

19 червня 2021 1:23

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами міністра, це стане наймасштабнішою подією за останні 30 років

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба / Фото: МИД Украины

Росія протидіє української ініціативи під назвою "Кримська платформа" , Однак, Москві не вдасться перешкодити.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Укрінформ".

"Росія протидіє "Кримській платформі", щодня працює над тим, щоб перешкодити цьому успіху України. Незважаючи на всі ці спроби, Росія нас не зупинить", – сказав Кулеба.

За його словами, деякі країни підтвердили, що візьмуть участь в саміті Кримської платформи – це стане "наймасштабнішою подією за останні 30 років".

"Деякі країни вже підтвердили участь, будемо обговорювати деталі їхньої участі. Деякі ще не визначилися, відповідно, буду займатися агітацією на користь їх участі в Кримській платформі", – сказав міністр

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Як ми вже писали, Зеленський розкрив плани, як Україна відзначатиме День Незалежності. За його словами, в цей період пройде саміт "Кримської платформи".

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що погрози Москви майбутнім учасникам Кримської платформи є "Політичним Буллінг" . У Росії на півострові єдиний статус – держава-окупант.

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