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Россия цинично обвинила Украину в нежелании провести обмен пленными

25 ноября, 22:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Грызлов уверяет, что Киев затормозил процесс подготовки к новому обмену

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона якобы создает препятствия для нового обмена пленными.

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Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс.

Грызлов уверяет, что Киев затормозил процесс подготовки к новому обмену с Донбассом.

"Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными. Все это создает непреодолимые препятствия для нового обмена", – цинично заявил он.

Напомним, что именно украинская сторона в ТКГ инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания, на котором должны быть рассмотрен и вопрос освобождения удерживаемых лиц.

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Также напомним, что неделей ранее Украина передала список из 11 человек для обмена пленными до конца года.

Ранее пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что до 24 декабря может состояться обмен от 90 до 250 человек, но точное число пока назвать сложно из-за отсутствия списка от российской стороны.

Он же напомнил, что Украина каждый месяц начиная с июля отправляет в ОБСЕ списки пленных на обмен по четырем категориям:

  • установлен – согласен на обмен;
  • согласен на обмен – подготовлен к обмену;
  • установлен – не согласен на обмен;
  • не установлен.

Напомним, что последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля на КПВВ "Майорск" под Горловкой. В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам).

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ложь обвинение обмен пленными Борис Грызлов

Источник: Сегодня

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