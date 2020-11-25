Украина требует внеочередного заседания ТКГ по Донбассу: какие вопросы поднимут

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ, на котором должны быть рассмотрены шесть вопросов.

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Об этом говорится на странице украинской делегации в Facebook.

На инициированном украинской стороной заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

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освобождение удерживаемых лиц ;

; разблокировка российской стороной работы КПВВ на Донбассе;

финализация договоренности о 19 участках разминирования;

финализация договоренности о 4 новых участка разведения сторон;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Напомним, 19 ноября украинская делегация в ТКГ также предложила России собраться на внеочередное заседание для активизации переговоров по Донбассу.

Также напомним, Украина согласна на "правку Путина" ради обмена пленными на Донбассе.

Видео: Сегодня

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