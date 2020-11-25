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Украина требует внеочередного заседания ТКГ по Донбассу: какие вопросы поднимут

25 ноября, 21:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев добивается обеспечения свободного доступа СММ ОБСЕ к территории Донбасса

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ, на котором должны быть рассмотрены шесть вопросов.

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Об этом говорится на странице украинской делегации в Facebook.

На инициированном украинской стороной заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

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  • освобождение удерживаемых лиц;
  • разблокировка российской стороной работы КПВВ на Донбассе;
  • финализация договоренности о 19 участках разминирования;
  • финализация договоренности о 4 новых участка разведения сторон;
  • обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
  • обеспечение свободного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Напомним, 19 ноября украинская делегация в ТКГ также предложила России собраться на внеочередное заседание для активизации переговоров по Донбассу.

Также напомним, Украина согласна на "правку Путина" ради обмена пленными на Донбассе.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс заложники пленные разминирование обмен пленными КПВВ разведение сил ТКГ

Источник: Сегодня

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