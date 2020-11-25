Украина требует внеочередного заседания ТКГ по Донбассу: какие вопросы поднимут

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ, на котором должны быть рассмотрены шесть вопросов.
Об этом говорится на странице украинской делегации в Facebook.
На инициированном украинской стороной заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокировка российской стороной работы КПВВ на Донбассе;
- финализация договоренности о 19 участках разминирования;
- финализация договоренности о 4 новых участка разведения сторон;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.
Напомним, 19 ноября украинская делегация в ТКГ также предложила России собраться на внеочередное заседание для активизации переговоров по Донбассу.
Также напомним, Украина согласна на "правку Путина" ради обмена пленными на Донбассе.
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