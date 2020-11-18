Согласны на "правку Путина": Арестович рассказал о проблемах с обменом пленных на Донбассе

Москва ни разу не отправила списки пленных, но обвиняет Киев в его отсутствии, говорит советник украинской делегации в ТКГ

До 24 декабря может состояться обмен удерживаемыми Украиной, Россией и боевиками Донбасса лицами в количестве от 90 до 250 человек, но точное число пока назвать сложно из-за отсутствия списка от российской стороны.

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Об этом со ссылкой на пресс-секретаря украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Алексея Арестовича сообщает Восточный вариант.

Он напомнил, что Украина каждый месяц начиная с июля отправляет в ОБСЕ списки пленных на обмен по четырем категориям:

установлен – согласен на обмен;

согласен на обмен – подготовлен к обмену;

установлен – не согласен на обмен;

не установлен.

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По его словам, российская сторона с лета ни разу не отправила свои списки, но при этом обвиняет Украину в отсутствии поданного перечня военнопленных. В то же время Киев в первую очередь просит на обмен военных и сотрудников спецслужб, которые попали в плен, выполняя боевые задачи.

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"Мы предлагаем всех на всех, как и было предложено в Париже. С "путинской поправкой", он же юрист, это звучало так: "Всех известных на всех известных". Хорошо, мы уже согласны и так, давайте хоть кого-то поменяем до Рождества (25 декабря. – Ред.)", – сказал Арестович.

Также советник украинской делегации в ТКГ уточнил, что дата встречи лидеров "нормандского формата" может определиться на ближайшей встрече советников.

Ранее Арестович заявил, что на Москву безумно давят по срокам нового обмена пленными.

Также напомним, что последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля на КПВВ "Майорск" под Горловкой. В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам).

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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