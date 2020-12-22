Резников объяснил, почему Украина не сможет засудить РФ в Гааге за военные преступления

Украина уже давно тянет с принятием Римского статута, который бы позволил Международному суду взяться за военные преступления РФ

Международный уголовный суд в Гааге будет расследовать преступления России в Крыму и на Донбассе. Вот только отсудить компенсации за военные преступления агрессора украинцы не смогут до тех пор, пока Украина не ратифицирует Римский статут.

Реклама

Об этом рассказал в эфире "Суспільного" вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом.

"Это означает, что есть субъект – тот, кто несет ответственность, в том числе юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением, – это страна-агрессор Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", – рассказал Резников.

Римский статут (1998), учредивший Международный уголовный суд, Украина подписала, но пока так и не ратифицировала. Соответственно, сейчас Международный уголовный суд не распространяет свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на территории Украины. Не ратифицировала устав и Россия.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2018 году бывший посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призывал Киев начать в 2019 году трехлетний период ратификации Римского статута, чтобы Международный уголовный суд мог начать рассмотрение уголовных дел, переданных Украиной. Но до этого так и не дошло. Двумя годами ранее, в 2016-м, на тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко рассказывал, при каких условиях Украина ратифицирует Римский статут, и "поставил условие" самому Международному суду.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама