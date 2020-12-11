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Гаагский трибунал готов расследовать преступления России в Крыму и на Донбассе

11 декабря, 21:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Российские преступники обязательно предстанут перед судом, уверен Дмитрий Кулеба

Международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму.

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Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в Twitter.

"В 2015 году Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования. Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", – убежден украинский дипломат.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко напомнил России о Гаагском трибунале за военные преступления и подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях во время военных конфликтов, в том числе российской власти, которая развязала агрессию против Украины.

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А бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов дал показания прокуратуре АРК Крым для Гаагского трибунала по делу о своем похищении и пытках.

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Также напомним, что Гаагский арбитраж признал, что Россия захватила активы "Нафтогаза" при оккупации Крыма:

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Крым Донбасс Украина гаага агрессия России гаагский трибунал российская агрессия

Источник: Сегодня

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