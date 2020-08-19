Разумков созывает внеочередное заседание Рады: депутаты рассмотрят шесть вопросов

У народных избранников все еще каникулы, но им придется собраться в Раде

Верховная Рада проведет внеочередное заседание во вторник, 25 августа. Соответствующее распоряжение выдал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"В связи с предложением президента Украины, поданным в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины о созыве внеочередной сессии Верховной Рады девятого созыва… созвать внеочередную сессию ВР на 11:00 25 августа", – говорится в распоряжении.

На повестке дня будет всего шесть вопросов, а именно:

законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3963) относительно повышения минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн ;

; законопроект о внесении изменений в статью 6 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3659);

проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины (№3994);

законопроект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и ЕС как кредитором (№0063);

законопроект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0055);

законопроект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза І") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0056).

Как сообщали новости "Сегодня", на днях депутаты собирали подписи за проведение внеочередного заседания, чтобы на нем принять официальное заявление по выборам в Беларуси. В Раде уже зарегистрирован соответствующий проект постановления.

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