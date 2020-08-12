Рада проведет торжественное и внеочередное заседания: стали известны даты

Перед стартом политического сезона депутаты два раза соберутся в парламенте

Дату внеочередного заседания 25 августа подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура. Более того, 24 августа пройдет торжественное заседание по случаю Дня Независимости.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Утверждены даты следующих заседаний ВР. 24.08.2020 – торжественное заседание в честь Дня Независимости, 25.08.2020 – внеочередная сессия ВР", – написал он.

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Отметим, что накануне председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев говорил, что на внеочередном заседании планируют взяться за президентский законопроект о повышении минимальной зарплаты. Недавно на Банковой рассказывали, что Зеленский созывает Раду для принятия закона о минималке в 5 000 гривен. Минимальную зарплату планируется поднять с 1 сентября, поэтому и необходимо срочно принять соответствующий закон. В Офисе президента отмечали, что Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты – до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада может собраться на срочное заседание из-за ситуации в Беларуси. Депутаты уже собирают подписи. На нем хотят принять официальное обращения к Беларуси в связи с кровавыми событиями в Минске. Отметим, что также называлась дата 25 августа.

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