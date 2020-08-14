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Рада может не признать выборы в Беларуси: зарегистрирован проект постановления

14 августа, 17:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине до сих пор на высшем уровне официально не признали выборы в Беларуси

Пока Верховная Рада планирует собраться на срочное заседание из-за ситуации в Беларуси, в парламенте зарегистрирован проект постановления о непризнании выборов в соседней стране.

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Об этом говорится в карточке документа на сайте ВР.

Так, инициаторами проекта постановления стали 11 народных депутатов. Они предлагают принять заявление Верховной Рады Украины о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих.

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Напомним, выборы состоялись 9 августа. Центральная избирательная комиссия сегодня официально объявила о том, что победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Главный его конкурент Светлана Тихановская набрала 10,12%. Остальные кандидаты набрали еще меньше: Анна Канопацкая – 1,68%, Андрей Дмитриев – 1,21%, Сергей Черечень – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%. Явка на выборах составила 84,28%, в них приняли участие 5 818 955 избирателей.

Однако уже после выборов начались массовые протесты, в которых силовики с особой жестокостью разгоняли активистов – тысячи задержанных, сотни пострадавших и двое погибших. Европа и США выразили глубокую обеспокоенность. Читайте также, как отреагировали фракции Рады на события в Минске.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Верховная Рада Беларусь Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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