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Из-за Зеленского задержали футбольный мачт: Офис президента объяснил почему

26 августа, 22:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Футбольный матч между "Черкащиной" и "Кривбассом" задержали на час

Президент Украины Владимир Зеленский опоздал в среду, 26 августа, на футбольный матч в Кривом Роге между командами "Черкащина" и "Кривбасс" из-за срочного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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"Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", – говорится в сообщении.

Ранее издание Sport.ua сообщило, что президент Владимир Зеленский прибыл на стадион "Горняк" в Кривом Роге с опозданием почти на час. Поэтому матч задержали, поскольку глава государства должен был сделать первый символический удар.

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Сегодня возрожденный криворожский "Кривбасс" проводил свой первый матч в рамках Кубка Украины, в первом предварительном раунде команда играла с "Черкащиной".

Напомним, ранее американский госсекретарь Майк Помпео присоединился к поздравлениям Украины с Днем Независимости, заверив, что Америка и дальше будет поддерживать Украину и дружба между странами сейчас на очень высоком уровне.

Также мы сообщали, что находящийся с четырехдневным визитом в Европе заместитель государственного секретаря США Стивен Биген 26 августа прилетел в Украину для обсуждение региональных вопросов и других ключевых приоритетов США.

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футбол Кривой Рог опоздание Владимир Зеленский Майк Помпео
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