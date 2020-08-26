Из-за Зеленского задержали футбольный мачт: Офис президента объяснил почему

Футбольный матч между "Черкащиной" и "Кривбассом" задержали на час

Президент Украины Владимир Зеленский опоздал в среду, 26 августа, на футбольный матч в Кривом Роге между командами "Черкащина" и "Кривбасс" из-за срочного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Реклама

"Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", – говорится в сообщении.

Ранее издание Sport.ua сообщило, что президент Владимир Зеленский прибыл на стадион "Горняк" в Кривом Роге с опозданием почти на час. Поэтому матч задержали, поскольку глава государства должен был сделать первый символический удар.

В тренде Кравчук признал, что на переговорах по Донбассу общается с боевиками

Реклама

Сегодня возрожденный криворожский "Кривбасс" проводил свой первый матч в рамках Кубка Украины, в первом предварительном раунде команда играла с "Черкащиной".

Напомним, ранее американский госсекретарь Майк Помпео присоединился к поздравлениям Украины с Днем Независимости, заверив, что Америка и дальше будет поддерживать Украину и дружба между странами сейчас на очень высоком уровне.

Также мы сообщали, что находящийся с четырехдневным визитом в Европе заместитель государственного секретаря США Стивен Биген 26 августа прилетел в Украину для обсуждение региональных вопросов и других ключевых приоритетов США.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама