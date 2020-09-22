Раде предлагают принять закон о выборах во время карантина: как будем голосовать

Верховной Раде предлагают специальный закон, который будет регулировать проведение выборов во время карантина. Соответствующий законопроект № 4117 зарегистрирован в парламенте 18 сентября.

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"Принятие проекта Закона позволит создать условия для защиты права на безопасность, жизнь и здоровье и обеспечение избирательных прав граждан и организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина", – говорится в пояснительной записке.

Так законопроект предлагает запретить во время карантина находиться и голосовать на участках без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Лицам с признаками респираторного заболевания или повышенной температурой тела более 37,2 запрещается находиться в помещениях для голосования. Такие избиратели будут голосовать в специально определенных кабинках, которые будут стоять отдельно.

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Бюллетень для голосования избиратель получит после того, как снимет защитную маску для идентификации с соблюдением дистанции в 1 м от члена комиссии.

В день голосования среди членов избирательных комиссий должна проводится бесконтактная термометрия, без этого человек не может быть допущен к процессу.

В день голосования члены избирательных комиссий должны быть в защитных щитках или очках и перчатках.

В случае голосования по месту нахождения больных COVID-19 или человека в самоизоляции, а также голосования на специальных избирательных участках в медучреждениях предусмотрено использование защитной специальной одежды.

Ранее Центральна избирательная комиссия предупредила, что во время местных выборов, которые пройдут 25 октября по всей территории Украины, будут введены некоторые новшества, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Видео: Сегодня

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