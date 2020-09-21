Выборы во время карантина: Рада примет специальный закон

Документ уже зарегистрировали в парламенте

Центральная избирательная комиссия разработала специальный закон, который будет регулировать проведение выборов во время карантина. В Верховной раде в ближайшее время планируют принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".

Реклама

"ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет", – рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Читайте также: Местные выборы в Украине: секретарь СНБО назвал главную опасность

Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще в прошлую пятницу. Самого текста документа на сайте парламента пока нет, но часть его норм дублируют рекомендации правительства.

В тренде Словакия назвала транзит газа через Украину гарантией безопасности Европы

Ранее Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

Реклама

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама