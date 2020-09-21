Выборы во время карантина: Рада примет специальный закон

Центральная избирательная комиссия разработала специальный закон, который будет регулировать проведение выборов во время карантина. В Верховной раде в ближайшее время планируют принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".
"ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет", – рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
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Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще в прошлую пятницу. Самого текста документа на сайте парламента пока нет, но часть его норм дублируют рекомендации правительства.
Ранее Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.
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