Рада ввела штрафы за неношение масок: сколько заплатят нарушители

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла за основу и в целом правительственный законопроект №3891, которым вводит штрафы для украинцев за нарушение масочного режима во время карантина. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата.

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В пояснительной записке отмечается, что ослабление карантина после весеннего локдауна обществом воспринимается как отмена карантина. Украинцы стали пренебрегать рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте масок (респираторов).

Кроме того, в некоторых магазинах, торговых центрах и общественном транспорте постоянно игнорируют требования карантина и отсутствует контроль уполномоченных лиц относительно допуска посетителей к таким местам в средствах индивидуальной защиты или не принимаются меры относительно возможного пребывания лица в указанных местах без масок.

Теперь принятым законом дополняется статья 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях административной ответственностью за нарушение масочного режима. Штраф составит от 170 до 255 гривен.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн)", – говорится в тексте законопроекта.

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Отметим, что ранее нарушение масочного режима каралось общей статье за нарушение карантина. За отсутствие маски можно было отдать 17 тыс. грн. Теперь для граждан сделали отдельно наказание за маски, значительно уменьшив сумму.

Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса за нарушение масочного режима. Пока законопроект принят в первом чтении. Так, например, за провоз пассажира без маски перевозчик заплатит несколько тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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