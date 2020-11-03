Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса за нарушение масочного режима

За провоз пассажира без маски перевозчик заплатит несколько тысяч гривен

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3890, которым предлагается штрафовать бизнес и организации за пропуск в свои помещения людей без маски. Соответствующее решение было принято 251 народным депутатом на сегодняшнем пленарном заседании.

Реклама

Законопроект о внесении изменений в закон касательно обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса предполагает штрафы для юридических лиц от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 5100 грн). Депутаты предлагают штрафовать бизнес:

за пропуск лица без маски (респиратора) в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина;

за непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без маски.

"Субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан и определяются лица, уполномоченные составлять постановления о наложении штрафов и применении финансовых санкций", – говорится в тексте законопроекта.

Отметим, что теперь парламенту нужно еще рассмотреть документ во втором чтении.

В тренде Тупицкий заявил о сфабрикованном против него уголовном деле: Не хватает только паспорта РФ

Отметим, что сейчас за отсутствие маски штрафуют по общей статье, как нарушение карантина (44-3 КУоАП), согласно которой могут наказывать на сумму от 17 до 34 тыс. гривен. Однако депутаты намерены существенно снизить наказания для граждан и бизнеса. Читайте подробнее, какое наказание за отсутствие масок хотят ввести.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Раде предложили огромные штрафы для депутатов за неношение маски. В парламенте не все соблюдают карантинные требования и нередко можно увидеть депутатов без маски.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама