Назначение судей КСУ и наказание за неношение масок: чем займется Рада

Народные депутаты возьмутся за нарушителей карантина и помогут украинцам пережить эти коронавирусные ограничения

Верховная Рада сегодня заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также рассмотрит важные законопроекты, в частности, касательно наказания за неношение масок и назначение судей Конституционного Суда.

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Так, сначала на Часе вопросов к правительству перед депутатами выступит премьер, который расскажет о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине и касательно неотложных мер правительства по борьбе с этой болезнью в условиях ее резкого распространения.

После этого депутаты рассмотрят вопрос назначения двух судей Конституционного Суда.

Парламент рассмотрит два законопроекта №3891, 3891-1 касательно введения штрафов для украинцев за неношение масок в помещениях общественных зданий или в транспорте. Предлагается ввести наказание в виде 170-255 гривен. Также будут рассмотрены законопроекты по социальной защите населения в период карантина.

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Также среди прочего Рада рассмотрит такие законопроекты:

о предоставлении возможности приватизации жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности (№3031);

об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок (№3715);

по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№3695, 3695-1);

относительно применения персональных и других санкций в отношении лиц, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины (№3766);

по усилению социальных гарантий детей и семей с детьми (№2085).

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Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса за нарушение масочного режима. Пока законопроект принят в первом чтении. Так, например, за провоз пассажира без маски перевозчик заплатит несколько тысяч гривен.

Кроме того, Верховная Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении. Однако ко второму чтению главную смету Украины еще перепишут. Доходы госбюджета увеличили на 20,2 млрд гривен по сравнению с изначальным предложением Кабмина – ради соответствующего увеличения расходов.

Видео: Сегодня

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