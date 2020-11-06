Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости политики

Назначение судей КСУ и наказание за неношение масок: чем займется Рада

6 ноября, 09:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Народные депутаты возьмутся за нарушителей карантина и помогут украинцам пережить эти коронавирусные ограничения

Верховная Рада сегодня заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также рассмотрит важные законопроекты, в частности, касательно наказания за неношение масок и назначение судей Конституционного Суда.

Реклама

Так, сначала на Часе вопросов к правительству перед депутатами выступит премьер, который расскажет о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине и касательно неотложных мер правительства по борьбе с этой болезнью в условиях ее резкого распространения.

После этого депутаты рассмотрят вопрос назначения двух судей Конституционного Суда.

Парламент рассмотрит два законопроекта №3891, 3891-1 касательно введения штрафов для украинцев за неношение масок в помещениях общественных зданий или в транспорте. Предлагается ввести наказание в виде 170-255 гривен. Также будут рассмотрены законопроекты по социальной защите населения в период карантина.

В тренде
Новая драка нардепов в Раде попала на видео

Также среди прочего Рада рассмотрит такие законопроекты:

  • о предоставлении возможности приватизации жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности (№3031);
  • об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок (№3715);
  • по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№3695, 3695-1);
  • относительно применения персональных и других санкций в отношении лиц, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины (№3766);
  • по усилению социальных гарантий детей и семей с детьми (№2085).
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса за нарушение масочного режима. Пока законопроект принят в первом чтении. Так, например, за провоз пассажира без маски перевозчик заплатит несколько тысяч гривен.

Кроме того, Верховная Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении. Однако ко второму чтению главную смету Украины еще перепишут. Доходы госбюджета увеличили на 20,2 млрд гривен по сравнению с изначальным предложением Кабмина – ради соответствующего увеличения расходов.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада депутаты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны
"Мне Вову уже жалко". 10 тезисов из интервью Андрея БогданаПолитика
"На работу надо, бл**ь, ходить, Коля". Видео, как Арахамия отчитал ТищенкоПолитика
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтенииЭкономика
Арахамия объяснил, почему нардепы не спешат с отставкой судей КСУ
Арахамия объяснил, почему нардепы не спешат с отставкой судей КСУПолитика
В Раде подрались нардепы: Юрченко показал побитое лицо (видео)
В Раде подрались нардепы: Юрченко показал побитое лицо (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять