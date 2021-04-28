Рада проведет два внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты

На первом вечернем заседании депутаты рассмотрят только один вопрос, на втором – почти 20

Верховная Рада 29 апреля проведет два внеочередных заседания: на первом рассмотрят снижение цены на электроэнергию для людей, проживающих возле атомных электростанций, на втором – назначение министра энергетики и еще ряд законопроектов и постановлений.

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Соответствующие распоряжения подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Первое внеочередное заседание – 16:00

Проект постановления об обращении к Кабинету министров Украины, чтобы снизить цены на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Депутаты предлагают установить льготный тариф в размере 70 процентов от действующего тарифа для соответствующей группы населения.

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Второе внеочередное – 16:15

проект постановления о назначении Германа Галущенко министром энергетики;

законопроект №5308 относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем (реализации программы "Доступная ипотека");

законопроект №4382 по обеспечению права граждан на доступ к государственной регистрации браков, рождения, смерти в связи с укрупнением территориальных общин;

законопроект №5158 о совершенствовании отбора и подготовки прокуроров;

законопроект №5058 об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;

законопроект №4555 об обеспечении прав на получение государственной пенсии для всех участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

законопроект №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении;

законопроект №5309 о совершенствовании системы обжалования публичных закупок;

законопроект 4318 об общих принципах предоставления населению культурных услуг;

законопроект №2673 о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг;

законопроект №5301 о продлении украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ходили разговоры, что якобы 29 апреля Рада может уволить министра здравоохранения Максима Степанова. Но, как оказалось, не все так просто. Нардеп рассказала, будет ли увольнение Степанова.