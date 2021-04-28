Рада проведе два позачергових засідання: що розглянуть депутати

На першому вечірньому засіданні депутати розглянуть лише одне питання, на другому – майже 20

Верховна Рада 29 квітня проведе два позачергових засідання: на першому розглянуть зниження ціни на електроенергію для людей, які проживають біля атомних електростанцій, на другому – призначення міністра енергетики і ще низку законопроєктів і постанов.

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Відповідні розпорядження підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Перше позачергове засідання – 16:00

Проєкт постанови про звернення до Кабінету міністрів України, щоб знизити ціни на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Депутати пропонують встановити пільговий тариф в розмірі 70 відсотків від діючого тарифу для відповідної групи населення.

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Друге позачергове – 16:15

проєкт постанови про призначення Германа Галущенко міністром енергетики;

законопроєкт №5308 щодо запровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом (реалізація програми "Доступна іпотека");

законопроєкт №4382 щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації шлюбів, народження, смерті у зв'язку з укрупненням територіальних громад;

законопроєкт №5158 про вдосконалення відбору та підготовки прокурорів;

законопроєкт №5058 про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;

законопроєкт №4555 про забезпечення прав на отримання державної пенсії для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

законопроєкт №2683 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення;

законопроєкт №5309 про вдосконалення системи оскарження державних закупівель;

законопроєкт 4318 про загальні принципи надання населенню культурних послуг;

законопроєкт №2673 про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг;

законопроєкт №5301 щодо продовження українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями ходили розмови, що нібито 29 квітня Рада може звільнити міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але, як виявилося, не все так просто. Нардеп розповіла, чи буде звільнення Степанова.