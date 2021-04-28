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"Мы не отправляем в отставку": в Раде объяснили, будет ли увольнение Степанова

28 апреля, 10:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Фракция Голос пытается созвать внеочередное заседание по Степанову, но, оказывается, увольнение ему все равно не светит

На сегодняшний день вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова не стоит, несмотря на сбор подписей в Раде для обсуждения этого вопроса. Депутаты не могут инициировать увольнение, а премьер-министр не подавал соответствующего представления в парламент. Об этом рассказала в комментарии телеканалу "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

"Такой вопрос даже не стоит. Мы не обсуждали во фракции вопрос отставки Степанова", – сказала она.

Верещук также прокомментировала сбор голосов фракцией "Голос" для созыва внеочередного заседания относительно рассмотрения вопроса увольнения Степанова. По ее словам, законодательство не наделяет депутатов правом инициировать увольнение министра.

"Мы не отправляем в отставку. Да, это недоработка законодателей. Мы можем лишь внести (вопрос в Раду) – это будет политическое заявление. Премьер-министр должен вносить кандидатуру относительно увольнения и лишь тогда его можно будет уволить. Поэтому никакой юридической силы (для отставки Степанова) сбор голосов не будет иметь", – объяснила депутат и добавила, что депутаты лишь могут выразить недоверие министру.

Верещук согласна, что к Степанову есть серьезные вопросы, но на сегодняшний день "Слуга народа" не поднимала вопрос его отставки.

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Напомним, нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что якобы Офис президента хочет в четверг, 29 апреля, уволить Степанова. Сайт "Сегодня" разбирался, могут ли уволить министра здравоохранения.

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