Рада объявила войну "кнопкодавам": отключат "пустые" места и установят камеры

Верховная Рада планирует не только усилить уголовную ответственность для "кнопкодавов", но и исключить возможность неперсонального голосования – отключат "пустые" места в сессионном зале и установят дополнительные камеры. Об этом сообщил на пленарном заседании спикер ВР Дмитрий Разумков.

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По его словам, все фракции выступили с предложением установить дополнительные камеры в сессионном зале, которые бы фиксировали неперсональное голосование, если такое будет.

"Там, где их нет, например, в ложах", – сказал Разумков.

Но и это еще не все. Спикер также озвучил идею сделать невозможным голосование на "пустых" местах в зале. Он напомнил, что для каждой фракции четко определены места в зале, но остались "резервные" (отсутствуют депутаты, которых могли избрать от Крыма и ОРДЛО).

"У нас остались свободные места… Но они стали уже не как "резервные", а постоянными для тех или иных депутатов. Поэтому мы возвращаемся к тому размещению фракций и групп, как было определено с самого начала. Все остальные места будут отключены от системы "Рада", – сказал спикер парламента.

Причиной для такого радикального решения стало скандальное голосование за назначение Сергея Шкарлета министром образования (17 декабря). Депутаты тогда вложились аккурат в 226 голосов, но стало известно о кнопкодавстве и этот факт сейчас изучается.

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