Рада усилит наказание для депутатов-"кнопкодавов"

В парламенте зафиксировали кнопкодавство во время важного голосования и это стало последней каплей

В Верховной Раде планируют усилить ответственность депутатов за кнопкодавство, внеся изменения в законодательство. Об этом заявил на пленарном заседании спикер ВР Дмитрий Разумков.

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Причиной этому стало скандальное голосование за назначение Сергея Шкарлета министром образования (17 декабря). Депутаты тогда вложились аккурат в 226 голосов, но стало известно о кнопкодавстве и этот факт сейчас изучается.

По словам спикера ВР, в сессионный зал возвращается "кнопкодавство" даже не смотря на принятый ранее закон о наказании "кнопкодавов".

"Обращаюсь к Регламентному комитету, к Аппарату – до 15 января (это общая позиция всех фракций и групп) разработать изменения в законодательство, которое сделает более жесткую ответственность за неперсональное голосование – и в рамках усиления уголовной ответственности, и увеличение штрафов", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", год назад Верховная Рада ввела уголовную ответственность для депутатов за "кнопкодавство". Нарушителю грозит не только уголовное дело, но и немалый штраф.

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