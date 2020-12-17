Рада назначила Шкарлета министром образования

Шмыгаль заверил депутатов, что у Шкарлета большой опыт в сфере образования

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования. До сегодняшнего дня он исполнял обязанности главы ведомства. Соответствующий проект постановления поддержали 226 народных депутатов.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что кандидат имеет существенный опыт и хорошо знает сферу образования изнутри, поскольку долгое время работал в учреждениях образования, в том числе был ректором вуза.

В свою очередь Шкарлет озвучил приоритеты в своей работе:

акцент на инклюзивность и диджитализацию образования;

доступность образования;

качество дошкольного образования;

развитие новой украинской школы;

качество учителей.

Что известно о Сергее Шкарлете

Имеет звание доцента по эконометрии, учету и аудиту, а также доктора экономических наук. По кафедре менеджмента получил ученое звание профессора. Член-корреспондент инженерной академии Украины. Имеет более 180 опубликованных научных работ.

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С июля 2001 года по май 2010-го работал ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С мая 2010 года был ректором Черниговского национального технологического университета.

Председатель экспертного совета по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ по проблемам секторального развития и предпринимательства МОН Украины.

Летом 2020-го был назначено и.о. министра образования.

Напомним, летом Сергей Шкарлет оказался в эпицентре скандала – его обвинили в плагиате диссертации. В связи с этим ученые и студенты даже вышли на протест. Позже комиссия нашла плагиат в трех работах Шкарлета. В комитете по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования заявляли, что это подтвердили и трое международных экспертов, и украинские специалисты.

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Сам же Шкарлет считает предъявленные обвинения необоснованными.

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