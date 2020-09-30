Рада назвала никчемными выборы в оккупированном Крыму

Украинские депутаты обратились к иностранным парламентам с просьбой не контактировать с оккупантами

Украина уже осудила незаконные выборы в оккупированном Севастополе, а теперь и Верховной Рада считает их юридически никчемными, а "избранные местные власти" нелегитимными. Депутаты на сегодняшнем пленарном заседании поддержали соответствующий проект постановления о непризнании "выборов" в Крыму.

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13 сентября оккупантами были проведены "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" в так называемые Государственный совет Крыма и Симферопольский местный совет.

В заявлении украинского парламента отмечается, что эти незаконные выборы представляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права. Результаты этого незаконного голосования, как и результаты всех предыдущих так называемых выборов в оккупированном Крыму, являются ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Верховная Рада обратилась к иностранным парламентам и международным организациям дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов на временно оккупированной территории Украины, а также воздержаться от любых контактов с незаконными органами российской оккупационной администрации и ее представителями.

Украинские депутаты просят Запад усилить политическое и экономическое давление на Россию.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее ЕС отреагировал на российские выборы в Севастополе. В Брюсселе четко дали понять, что незаконно избранная власть в Севастополе не будет признана.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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