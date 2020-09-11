В МИД Украины отреагировали на незаконные "выборы мэра" Севастополя

Пока в Крыму растет количество больных COVID-19, самопровозглашенные власти пытаются провести "выборы мэра" оккупированного Севастополя. Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что это нарушает и украинские законы, и международное право.

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Об этом она сказала в комментарии "Крым.Реалии".

Отмечается, что сегодня в Севастополе стартовало "голосование", которое резко осудил официальный Киев.

"Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией России "голосования" на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Крыма и города Севастополь", – сказала она.

Джапарова напомнила, что Севастополь – это оккупированная территория и проведение там "выборов" противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права – Уставу ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательству Украины.

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"Результаты этого незаконного голосования будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконных "выборов" во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. Автономная Республики Крым и Севастополь были, есть и будут оставаться неотъемлемой частью суверенного украинского государства, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины", – сказала замминистра.

Она добавила, что Украина будет настаивать на непризнании международным сообществом этих незаконных "выборов" и усилить давление на Россию.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях суд арестовал 65 российских самолетов за незаконные полеты в Крым. Начиная с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом, но не все соблюдали это.

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