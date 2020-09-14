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ЕС отреагировал на российские выборы в Севастополе

14 сентября, 14:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне Украина призвала международное сообщество не признавать фарс оккупантов

Европейский Союз поддерживает позицию Украины относительно незаконных "выборов" в Севастополе. Кто бы ни был избран по результатам организованного оккупантами "голосования", он не будет признан за пределами полуострова.

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Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

В Брюсселе напомнили, что 13 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы, которые незаконно проводили и на территории аннексированного украинского полуострова.

"Региональные и местные выборы прошли в Российской Федерации 13 сентября. Кроме того, прошли выборы губернатора в Севастополе. Европейский Союз не признает неправомерную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией ипоэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Лица, избранные в ходе организованных Россией выборов на Крымском полуострове и претендующие на "представление" Крыма и Севастополя, не будут признаны Европейским Союзом в качестве представителей этих территорий, являющихся частью Украины. Европейский Союз по-прежнему решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций против России, которые касаются 175 лиц и 44 компаний.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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выборы Крым ЕС Севастополь

Источник: Сегодня

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