Рада назначила трех новых министров: чем они живут и что имеют (видео)

Парламент обновил состав правительства

Сегодня Верховная Рада назначила трех новых министров. Виктор Ляшко возглавил Министерство здравоохранения, Александр Кубраков – Мининфраструктуры, Алексей Любченко получил должность первого вице-премьера – министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Реклама

Чем живут, что имеют и как отдыхают новоиспеченные министры, выясняла корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Видео: Сегодня

Александр Кубраков

Советовал Кличко и строил для Зеленского Александр Кубраков. Сейчас министр инфраструктуры. А недавно глава Укравтодора. Согласно декларации, имеет квартиру, несколько автомобилей и наличности на пять миллионов гривен. Женат, воспитывает двух сыновей. Страница в Facebook – без единого намека на личное. Только дороги. Только большое строительство.

Алексей Любченко

Алексей Любченко последний год правил налоговой. Не слишком активный пользователь соцсетей. Женат, есть сын. Собственной недвижимости нет, только карабин и элитные часы, а на жену и сына зарегистрировано жилье, земля, машины и катер.

Читайте также: 10 приоритетов: чем Любченко займется на посту министра экономики

Виктор Ляшко

Реклама

Телеэкраны Виктор Ляшко не оставлял с тех пор, как в Украине зафиксировали первый случай COVID-19. Главный санитарный врач все время призывал соблюдать карантин. Хотя сам попал в курьез: во время визита в Хмельницкий пил кофе с президентом в кафе, которое было закрыто на карантин. Потом оплатил штраф. А когда вакцинировался, вскоре заболел COVID-19. Тогда и заверил: именно прививка помогла переболеть в легкой форме. В собственности – квартира под Киевом, земля и автомобиль. Женат, есть дочь.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что уволенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко будет работать в Офисе президента. Также в команде остается экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.